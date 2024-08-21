Российским солдатам разрешили выборочные проверки гражданского населения на ВОТ

На временно оккупированных южанах россияне увеличили количество проверок на улицах. Теперь обычным солдатам разрешили проводить выборочные проверки гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Также российские правоохранители активно вызывают на допросы вернувшихся на ТОТ переоформлять имущество. Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличии родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества.

В частности, оккупационные администрации позволили обычным солдатам проводить выборочные проверки документов и содержимого телефона. Традиционно россиян интересуют те, у кого нет российский паспорт и каналы информации на телефоне.

Напомним, в рамках оккупационной деятельности на ВОТ захватчики систематически усиливают т.н. контрдиверсионные мероприятия. В частности, они прибегают к проверкам местного населения путем визитов в дома.

Также россияне вводят на ВОТ т. н. систему доносов. Захватчики поощряют местное население к передаче данных в случае нелояльности по отношению к оккупационной администрации.

Нередко после таких проверок захватчики арестовывают владельцев недвижимости, а "отжатое" у украинцев жилье передают коллаборантам.

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