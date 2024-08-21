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Российским солдатам разрешили выборочные проверки гражданского населения на ВОТ

Украина, Среда 21 августа 2024 15:24
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Российским солдатам разрешили выборочные проверки гражданского населения на ВОТ Фото: проверка военными РФ на оккупированных территориях (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных южанах россияне увеличили количество проверок на улицах. Теперь обычным солдатам разрешили проводить выборочные проверки гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, оккупационные администрации позволили обычным солдатам проводить выборочные проверки документов и содержимого телефона. Традиционно россиян интересуют те, у кого нет российский паспорт и каналы информации на телефоне.

Также российские правоохранители активно вызывают на допросы вернувшихся на ТОТ переоформлять имущество. Оккупантов интересуют сведения о Силах обороны и наличии родственников в украинской армии, в отдельных случаях россияне проводили обыски имущества.

Напомним, в рамках оккупационной деятельности на ВОТ захватчики систематически усиливают т.н. контрдиверсионные мероприятия. В частности, они прибегают к проверкам местного населения путем визитов в дома.

Также россияне вводят на ВОТ т. н. систему доносов. Захватчики поощряют местное население к передаче данных в случае нелояльности по отношению к оккупационной администрации.

Нередко после таких проверок захватчики арестовывают владельцев недвижимости, а "отжатое" у украинцев жилье передают коллаборантам.

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