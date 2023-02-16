Оккупанты второй раз за день обстреляли Волчанск: есть погибший

Российские войска днем 16 февраля нанесли повторный ракетный удар по Волчанску. В результате атаки погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Синегубова.

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне сегодня ударили по Волчанске Харьковской области из авиации. Жителей Харькова и области предупредили о возможных последующих атаках.

Позже в ОВА рассказали, что в результате сегодняшних авиационных ударов врага повреждены дома. Число пострадавших из-за российского авиаудара возросло до 6 человек.

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