RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты второй раз за день обстреляли Волчанск: есть погибший

Фото: оккупанты второй раз за день обстреляли Волчанск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска днем 16 февраля нанесли повторный ракетный удар по Волчанску. В результате атаки погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Олега Синегубова.

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанска, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне сегодня ударили по Волчанске Харьковской области из авиации. Жителей Харькова и области предупредили о возможных последующих атаках.

Позже в ОВА рассказали, что в результате сегодняшних авиационных ударов врага повреждены дома. Число пострадавших из-за российского авиаудара возросло до 6 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украинеракетный удар