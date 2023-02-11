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Россияне ударили по Харьковской области: жителей предупреждают об угрозе

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Волчанск, Суббота 11 февраля 2023 11:03
Россияне ударили по Харьковской области: жителей предупреждают об угрозе Фото: жителей Харькова и области предупреждают об угрозе обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 11 февраля, ударила по Волчанску Харьковской области из авиации. Жители Харькова и области предупреждают об угрозе обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

"Враг нанес ракетный удар с Су-35 по Харьковской области, а именно по Волчанску. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает жителей Харькова и области о возможных атаках оккупантов сегодня.

"Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не покидайте укрытий до отбоя", - предупредил он.

Напомним, вчера россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. В результате ударов по Харьковскому району пострадали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

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