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Авиаудар по Волчанску: количество пострадавших выросло

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Волчанск, Четверг 16 февраля 2023 13:16
Авиаудар по Волчанску: количество пострадавших выросло Фото: количество пострадавших из-за авиаудара по Волчанску возросло до шести (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Число пострадавших из-за российского авиаудара по Волчанску Харьковской области возросло. Известно о 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВ Олега Синегубова.

"Количество пострадавших в результате авиаудара по городу Волчанск выросло до 6 человек. По обновленной информации, еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Медики оказали им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно", - написал Синегубов.

По его словам, пострадали специалисты, которые осуществляли ремонтные работы на линиях связи.

Напомним, сегодня около 10:30 утра оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. Предварительно обстрел производился вражеской авиацией, были зафиксированы два ракетных удара.

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