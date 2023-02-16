Окупанти вдруге за день обстріляли Вовчанськ: є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олега Синєгубова.

"Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, що стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни сьогодні вдарили по Вовчанську Харківської області з авіації. Жителів Харкова та області попередили про можливі наступні атаки.

Пізніше в ОВА розповіли, що внаслідок сьогоднішніх авіаційних ударів ворога пошкоджено будинки. Число постраждалих через російський авіаудар зросло до 6 осіб.

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