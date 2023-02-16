UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдруге за день обстріляли Вовчанськ: є загиблий

Фото: окупанти вдруге за день обстріляли Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдень 16 лютого завдали повторного ракетного удару по Вовчанську. Внаслідок атаки загинула цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олега Синєгубова.

"Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, що стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни сьогодні вдарили по Вовчанську Харківської області з авіації. Жителів Харкова та області попередили про можливі наступні атаки.

Пізніше в ОВА розповіли, що внаслідок сьогоднішніх авіаційних ударів ворога пошкоджено будинки. Число постраждалих через російський авіаудар зросло до 6 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в Україніракетный удар