Оккупанты ударили по центральному рынку в Сумах: начался сильный пожар (видео)

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram.
"Враг нанес удар по центральной части Сумской общины - по гражданской инфраструктуре", - написал Григоров.
В сети уже пишут о том, что целью вражеской атаки стал центральный рынок.
И.о. мэра Сум Артем Кобзар рассказал, что для удара оккупанты использовали дрон. По предварительной информации, раненых или погибших нет.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 15 августа, также нанесли ракетный удар по пригороду Днепра.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем и одном пострадавшем.
В результате российского удара повреждены грузовой автомобиль и автобус.
По предварительной информации, россияне обстреляли Днепр баллистическими ракетами.
Стоит заметить, что такие удары происходят за несколько часов до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.