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Ракетный удар по городу Самар: возник пожар, есть погибшие и много раненых

Пятница 27 июня 2025 12:28
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Ракетный удар по городу Самар: возник пожар, есть погибшие и много раненых Фото: РФ ударила по городу Самар, есть погибшие и раненые (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 27 июня, нанесли ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области. На месте попадания возник пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем", - отметил руководитель Днепропетровской ОГА.

Впоследствии Лысак сообщил, что уже трое погибших из-за вражеской атаки. Ранения получили 14 человек, данные уточняются.

Ранее Лысак также писал, что в городе Самар прозвучало несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.

Удары по Самару

Российские войска за последние недели несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области. Так, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

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