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Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: пострадал полицейский

Фото: оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики прицельно ударили ракетой С-300 Лиманскому отделению полиции (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

В результате атаки полицейский получил ранения. У него травмы средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

"В руках полицейской из "Белых ангелов" - почти уцелевший украинский флаг из разбитого отделения полиции. Россия уничтожила здание, но не наш дух! И с каждым днем мы становимся сильнее и устойчивее", - написал Клименко.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ночью ударили по военному городку в Черниговской области. Вероятно, они били баллистической ракетой "Искандер".

Кроме того, 29 декабря россияне нанесли четыре ракетных удара по Константиновке, один человек пострадал.

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Донецкая областьполицияКлименко