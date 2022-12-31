ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили "Искандером" по военному городку в Черниговской области

Новина українською →
Черниговская область, Суббота 31 декабря 2022 10:12
Россияне ударили "Искандером" по военному городку в Черниговской области Иллюстративное фото: россияне ударили "Искандером" по военному городку в Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по военному городку в Черниговской области. Вероятно, захватчики били баллистической ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговской области. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", - написал он.

К счастью, погибших в результате обстрела нет.

Чаус также отметил, что за последние дни интенсивность вражеских обстрелов выросла. Россияне бьют из артиллерии, минометов и РСЗО.

Так, вчера россияне обстреляли Семеновку, в результате чего погибла женщина.

"Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально бдительными", - отметил Чаус.

Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан" в Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область искандеры Война России против Украины
NEWS
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок