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Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский

Фото: окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції України Ігоря Клименка.

Внаслідок атаки поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції. Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вночі вдарили по військовому містечку у Чернігівській області. Ймовірно, вони били балістичною ракетою "Іскандер".

Окрім того, 29 грудня росіяни завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, одна людина постраждала.

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Донецька областьполицияКлименко