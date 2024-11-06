Оккупанты ударили по окрестностям Чернигова: есть пострадавшие

Начальник ГВА рассказал, что в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета оккупантов.

По словам Брыжинского, известно о двух пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести.

Начальник ГВА отметил, что раненых доставили в больницу, где им предоставляют необходимую помощь.

В свою очередь Ломако рассказал, что после атаки оккупантов все объекты инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме.