Окупанти вдарили по околицях Чернігова: є постраждалі

Начальник МВА розповів, що на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета окупантів.

За словами Брижинського, відомо про двох постраждалих. Один перебуває у важкому стані, а другий - у стані середньої тяжкості.

Начальник МВА зазначив, що поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

У свою чергу Ломако розповів, що після атаки окупантів усі об'єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.