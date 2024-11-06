Окупанти вдарили по околицях Чернігова: є постраждалі

На околицях Чернігова сьогодні, 6 листопада, було зафіксовано вибух ракети. Внаслідок атаки росіян є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram та в.о. мера Чернігова Олександра Ломака у Telegram.
Начальник МВА розповів, що на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета окупантів.
За словами Брижинського, відомо про двох постраждалих. Один перебуває у важкому стані, а другий - у стані середньої тяжкості.
Начальник МВА зазначив, що поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
У свою чергу Ломако розповів, що після атаки окупантів усі об'єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері у північних областях України та Києві оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракети по Чернігову та Ніжину. Місцеві мешканці чули вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.