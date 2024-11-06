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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили ракеты

Среда 06 ноября 2024 17:53
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили ракеты Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 6 ноября, вечером была объявлена воздушная тревога. Причиной является запуск российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 17:50 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили ракетыФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы писали, что они зафиксировали ракету, которая летела в направлении Чернигова.

Позже военные предупредили о второй ракете, которая направлялась в сторону Нежина.

Обновлено 18:00

Отбой воздушной тревоги в Киеве, Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Масштабная тревога

Напомним, сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины уже объявляли воздушную тревогу.

Она была связана с тем, что российские оккупанты подняли в небо свой истребитель МиГ-31К. Такой самолет может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с большим радиусом действия.

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