Оккупанты ударили по окрестностям Чернигова: есть пострадавшие
В окрестностях Чернигова сегодня, 6 ноября, был зафиксирован взрыв ракеты. В результате атаки россиян есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского в Telegram и и.о. мэра Чернигова Александра Ломако в Telegram.
Начальник ГВА рассказал, что в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета оккупантов.
По словам Брыжинского, известно о двух пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести.
Начальник ГВА отметил, что раненых доставили в больницу, где им предоставляют необходимую помощь.
В свою очередь Ломако рассказал, что после атаки оккупантов все объекты инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме.
Ракетный удар россиян
Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером в северных областях Украины и Киеве объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили ракеты по Чернигову и Нежину. Местные жители слышали взрывы.
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