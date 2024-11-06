Оккупанты ударили по окрестностям Чернигова: есть пострадавшие

В окрестностях Чернигова сегодня, 6 ноября, был зафиксирован взрыв ракеты. В результате атаки россиян есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского в Telegram и и.о. мэра Чернигова Александра Ломако в Telegram .

Начальник ГВА рассказал, что в окрестностях Чернигова взорвалась крылатая ракета оккупантов.

По словам Брыжинского, известно о двух пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести.

Начальник ГВА отметил, что раненых доставили в больницу, где им предоставляют необходимую помощь.

В свою очередь Ломако рассказал, что после атаки оккупантов все объекты инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме.