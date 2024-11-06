Окупанти вдарили по околицях Чернігова: є постраждалі

На околицях Чернігова сьогодні, 6 листопада, було зафіксовано вибух ракети. Внаслідок атаки росіян є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram та в.о. мера Чернігова Олександра Ломака у Telegram .

Начальник МВА розповів, що на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета окупантів.

За словами Брижинського, відомо про двох постраждалих. Один перебуває у важкому стані, а другий - у стані середньої тяжкості.

Начальник МВА зазначив, що поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

У свою чергу Ломако розповів, що після атаки окупантів усі об'єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.