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Окупанти вдарили по околицях Чернігова: є постраждалі

Чернігів, Середа 06 листопада 2024 19:44
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Окупанти вдарили по околицях Чернігова: є постраждалі Ілюстративне фото: на околицях Чернігова вибухнула ракета (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На околицях Чернігова сьогодні, 6 листопада, було зафіксовано вибух ракети. Внаслідок атаки росіян є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram та в.о. мера Чернігова Олександра Ломака у Telegram.

Начальник МВА розповів, що на околицях Чернігова вибухнула крилата ракета окупантів.

За словами Брижинського, відомо про двох постраждалих. Один перебуває у важкому стані, а другий - у стані середньої тяжкості.

Начальник МВА зазначив, що поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

У свою чергу Ломако розповів, що після атаки окупантів усі об'єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі.

Ракетний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері у північних областях України та Києві оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракети по Чернігову та Ніжину. Місцеві мешканці чули вибухи.

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