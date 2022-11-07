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Войска РФ за день пять раз обстреляли Сумскую область: повреждена ферма и ЛЭП

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Сумы, Понедельник 07 ноября 2022 21:28
Войска РФ за день пять раз обстреляли Сумскую область: повреждена ферма и ЛЭП Фото: войска РФ за день пять раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За сегодня, 7 ноября, российские военные пять раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности зафиксировано 48 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Краснопольскую общину россияне обстреляли дважды. В 10:30 был артиллерийский обстрел. Россияне ударили 17 раз из САУ. Почти одновременно огонь велся из минометов по другому пограничному селу, всего было три "прилета".

В Белопольской общине около 16:00 россияне били по приграничье из артиллерии. Было 16 взрывов. Во второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов, взрывы повредили местное фермерское хозяйство и электролинию.

Напомним, что сегодня российские войска массированно обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В результате атак врага есть значительные повреждения и разрушения.

Напомним, вчера "Укрзализныця" обновила графики движения поездов из-за обстрелов железной дороги в Сумской области.

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