Оккупанты ударили по Новомосковску: пострадали двое детей

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты часто во время своих атак целятся по жилым застройкам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.

В частности, вчера, 12 июня, враг ударил ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки 9 человек погибли, еще десятки - получили ранения.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать украинским защитникам современные системы ПВО для защиты мирных жителей от российских ракет.

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