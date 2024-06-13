Окупанти вдарили по Новомосковську: постраждали двоє дітей

"Росіяни атакували Новомосковськ. На даний момент відомо про двох постраждалих дітей", - написав Лисак.

Він уточнив, що у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Дитину госпіталізували, вона у стані середньої тяжкості.

Ще одна дівчинка, якій 12 років, має гостру реакцію на стрес. Її не стали госпіталізувати.

Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено дев'ять житлових будинків.