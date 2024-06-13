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Окупанти вдарили по Новомосковську: постраждали двоє дітей

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Новомосковськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 червня, обстріляли місто Новомосковськ, яке знаходиться під Дніпром. Відомо про двох постраждалих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На даний момент відомо про двох постраждалих дітей", - написав Лисак.

Він уточнив, що у 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Дитину госпіталізували, вона у стані середньої тяжкості.

Ще одна дівчинка, якій 12 років, має гостру реакцію на стрес. Її не стали госпіталізувати.

Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено дев'ять житлових будинків.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти часто під час своїх атак ціляться по житлових забудовах, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень мирні українці.

Зокрема, вчора, 12 червня, ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки 9 людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський закликав союзників передати українським захисникам сучасні системи ППО для захисту мирних жителів від російських ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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