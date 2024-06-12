В Кривом Роге из-за обстрела восемь погибших, есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 12 июня, обстреляли Кривой Рог. В результате вражеской атаки известно по меньшей мере о восьми погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook, Офис генерального прокурора в Telegram и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram .

Обновлено 19:18

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили о том, что по состоянию на сейчас известно о девяти погибших. При этом пострадали 29 человек, среди них - пятеро детей.

Обновлено 18:06

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что число погибших возросло до восьми. При этом известно о 21 раненом, среди них - двое детей.

Фото: ликвидация последствий удара по Кривому Рогу (t.me/Klymenko_MVS)

Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Клименко напомнил, что ракетный удар был нанесен по жилой застройке.

"Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковыми собаками и психологи", - отметил министр.

Обновлено 18:02

По информации Офиса генерального прокурора, в Кривом Роге известно о семерых погибших и 20 раненых в результате ракетного удара.

Фото: последствия удара россиян по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)

Спасательные работы продолжаются, поэтому информацию о пострадавших еще будут уточнять, добавили в ОГП.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

Реакция Зеленского

"Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - отметил глава государства.

Он добавил, что такие атаки доводят необходимость усиливать противовоздушную оборону Украины.

По словам Зеленского, современные системы ПВО могут обеспечить максимальную защиту мирных жителей, городов, позиций украинских воинов.