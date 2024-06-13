Оккупанты ударили по Новомосковску: пострадали двое детей
Российские оккупанты сегодня, 13 июня, обстреляли город Новомосковск, который находится под Днепром. Известно о двух пострадавших детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
"Россияне атаковали Новомосковск. На данный момент известно о двух пострадавших детях", - написал Лысак.
Он уточнил, что у 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Ребенка госпитализировали, она в состоянии средней тяжести.
Еще у одной девочки, которой 12 лет, острая реакция на стресс. Ее не стали госпитализировать.
В результате атаки возник пожар, повреждены девять жилых домов.
Обстрелы Украины
Напомним, российские оккупанты часто во время своих атак целятся по жилым застройкам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.
В частности, вчера, 12 июня, враг ударил ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки 9 человек погибли, еще десятки - получили ранения.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать украинским защитникам современные системы ПВО для защиты мирных жителей от российских ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.