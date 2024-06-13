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Оккупанты ударили по Новомосковску: пострадали двое детей

Новомосковск, Четверг 13 июня 2024 16:43
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Оккупанты ударили по Новомосковску: пострадали двое детей Иллюстративное фото: россияне обстреляли Новомосковск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 13 июня, обстреляли город Новомосковск, который находится под Днепром. Известно о двух пострадавших детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Россияне атаковали Новомосковск. На данный момент известно о двух пострадавших детях", - написал Лысак.

Он уточнил, что у 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Ребенка госпитализировали, она в состоянии средней тяжести.

Еще у одной девочки, которой 12 лет, острая реакция на стресс. Ее не стали госпитализировать.

В результате атаки возник пожар, повреждены девять жилых домов.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты часто во время своих атак целятся по жилым застройкам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.

В частности, вчера, 12 июня, враг ударил ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки 9 человек погибли, еще десятки - получили ранения.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать украинским защитникам современные системы ПВО для защиты мирных жителей от российских ракет.

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