Оккупанты ударили по Новомосковску: пострадали двое детей

Российские оккупанты сегодня, 13 июня, обстреляли город Новомосковск, который находится под Днепром. Известно о двух пострадавших детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Россияне атаковали Новомосковск. На данный момент известно о двух пострадавших детях", - написал Лысак. Он уточнил, что у 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Ребенка госпитализировали, она в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, которой 12 лет, острая реакция на стресс. Ее не стали госпитализировать. В результате атаки возник пожар, повреждены девять жилых домов.