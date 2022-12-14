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Оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300: есть разрушения (фото)

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Донецкая область, Среда 14 декабря 2022 12:16
Оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300: есть разрушения (фото) Фото: оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300 (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 14 декабря нанесли ракетный удар по Курахово (Донецкая область). Оккупанты применили системы С-300, вследствие чего повреждены два дома и здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. После полуночи россияне нанесли удар с С-300 по Кураховому и обстреляли Кураховку - повреждены 2 дома и здание предприятия", - рассказал он.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кроме того, оккупанты накрыли артиллерийским огнем Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку и Георгиевку. В Красногоровке оккупанты ударили в жилой дом.

На Горловском направлении зафиксированы интенсивные обстрелы Соледарской общины. В населенном пункте Парасковеевка повреждены детсад, 4 дома и помещения предприятия.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие атак двое гражданских получили ранения.

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