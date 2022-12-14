Оккупанты вчера вновь обстреливали Донецкую область: два человека ранены
Российские войска за прошедшие сутки вновь обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие атак двое гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 13 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донбасса, раненых россиянами: в Горняке и Клещиевке", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1255 человек, еще 2738 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее на Донецком направлении украинские пограничники остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
Также сообщалось, что оккупанты атаковали Краматорск. Российские снаряды попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента.
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