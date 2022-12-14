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Окупанти вдарили по Кураховому ракетами С-300: є руйнування (фото)

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Донецька область, Середа 14 грудня 2022 12:16
Окупанти вдарили по Кураховому ракетами С-300: є руйнування (фото) Фото: окупанти вдарили по Кураховому ракетами С-300 (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 14 грудня завдали ракетного удару по Кураховому (Донецька область). Окупанти застосували системи С-300, внаслідок чого пошкоджено два будинки та будівлю підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Після півночі росіяни завдали удару з С-300 по Кураховому і обстріляли Курахівку - пошкоджено 2 будинки та будівлю підприємства", - розповів він.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Крім того, окупанти накрили артилерійським вогнем Мар'їнку, Красногорівку, Новомихайлівку та Георгіївку. У Красногорівці окупанти вдарили у житловий будинок.

На Горлівському напрямі зафіксовано інтенсивний обстріл Соледарської громади. У населеному пункті Парасковіївка пошкоджено дитсадок, 4 будинки та приміщення підприємства.

Нагадаємо, російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення.

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Донецька область ракетный удар
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