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Оккупанты ударили КАБами по Харькову: есть погибшие

Иллюстративное фото: российский бомбардировщик атаковал Харьков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе", - написал городской глава. 

По его словам, из-за удара предварительно известно об одном погибшем. 

В свою очередь Синегубов написал, что в результате атаки, по предварительным данным, есть пострадавшие. 

Обновлено 17:20

Терехов написал, что известно уже о двух погибших из-за удара управляемыми авиабомбами по Харькову. 

Обновлено 17:42

Синегубов уточнил, что в Харькове были зафиксированы попадания по открытым территориям. Всего враг применил около четырех авиабомб. 

По его словам, погибшие - мужчина и женщина, которые находились на улице в момент атаки. 

При этом известно о по меньшей мере трех раненых. 

Обстрелы Харькова

Стоит заметить, что это уже далеко не первый случай, когда россияне используют свои мощные авиабомбы для ударов по многоэтажкам в Харькове.

В частности, 24 сентября враг ударил по высоткам в Киевском и Салтовском районах города. Тогда в одном из зданий этажи "сложились".

В результате атаки было известно о десятках пострадавших мирных жителях. Также были и погибшие.

Мэр Терехов рассказал, что только в сентябре российские оккупанты обстреливали Харьков более полсотни раз.

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