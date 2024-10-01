Оккупанты более полсотни раз обстреляли Харьков в сентябре, - мэр

Российские оккупанты только за сентябрь обстреляли Харьков 53 раза. Пострадали почти 200 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Мы подвели такую ​​печальную статистику за прошлый месяц: 53 раза Харьков находился под обстрелом. Это самое большое количество обстрелов с начала 2023 года. Пострадали 188 человек, в том числе 19 детей", - рассказал городской глава.

Он добавил, что атаки отражаются на работе коммунальщиков, которые должны пересматривать планы подготовки к отопительному сезону. Их "отрывают" для устранения последствий.

"Кроме этого, коммуникации повреждены, разбиты дома. Это влияет на подготовку к отопительному сезону. Но коммунальщики работают практически круглосуточно, очень серьезно готовимся", - уточнил Терехов.