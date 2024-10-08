Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є загиблі

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують свої потужні авіабомби для ударів по багатоповерхівках у Харкові.

Зокрема, 24 вересня ворог ударив по висотках у Київському та Салтівському районах міста. Тоді в одній із будівель поверхи "склалися".

Внаслідок атаки було відомо про десятки постраждалих мирних жителів. Також були загиблі.

Мер Терехов розповів, що лише у вересні російські окупанти обстрілювали Харків понад півсотні разів.

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