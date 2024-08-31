ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по дому и многоэтажке в Часовом Яре: пятеро погибших

Донбасс, Суббота 31 августа 2024 14:39
UA EN RU
Оккупанты ударили по дому и многоэтажке в Часовом Яре: пятеро погибших Фото: пять человек погибли из-за обстрела Часового Яра 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минимум пять людей погибли из-за обстрела Часового Яра в субботу, 31 августа. РФ атаковала жилые дома.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра", - рассказал он.

По данным главы ОВА, россияне обстреляли город утром 31 августа.

"Снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет", - отметил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска целенаправленно обстреливают жилые дома в Донецкой области. Оккупанты не оставляют цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Под удар попадают все населенные пункты региона, расположенные на линии фронта. Так, в ночь на 31 августа россияне обстреляли Покровск, повредив пожарную часть. А 8 августа российские захватчики обстреляли Константиновку, погибли люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Часов Яр Война в Украине
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России