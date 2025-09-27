RU

Оккупанты ударили по бригаде газовиков в Сумской области

Иллюстративное фото: РФ ударила по бригаде газовиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики цинично атаковали бригаду газиков в Сумской области. Враг направил дрон, когда специалисты работали на месте повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что аварийная бригада выехала в село, чтобы локализовать повреждения сетей после авиаудара. Во время аварийных работ враг сознательно направил дрон в служебное авто газовиков.

Газовики не пострадали, но авто бригады - уничтожено.

"Даже в таких сложных условиях прифронтовых регионов газовики работают в усиленном режиме. Ведь в большинстве населенных пунктов газ - это единственная возможность приготовить пищу, подогреть воду или обогреть дом", - добавил Корецкий.

Фото: россияне атаковали газовиков в Сумской области (t.me/NaftogazUA)

 

Обстрел Украины

В ночь на 27 сентября россияне выпустили по Украине 115 дронов, из них 70 - "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 97 вражеских БпЛА.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на 2 локациях.

Этой ночью оккупанты атаковали Запорожье, разрушив в городе супермаркет АТБ. Также под ударом была Винницкая область.

В Одесской области вражеские дроны повредили железнодорожную инфраструктуру.

