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Оккупанты ударили по блокпосту на Харьковщине дроном: пятеро пострадавших

Иллюстративное фото: в Харьковской области был "прилет" дрона по блокпосту (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вчера, 19 мая, атаковали блокпост в Харьковской области при помощи дрона "Молния". Пострадали нацгвардейцы и полицейские.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире "Суспільне" заявил начальник полиции Харьковской области Петр Токар.

"В результате этого удара двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии получили повреждения разной сложности", - рассказал Токар.

Он уточнил, что обычно всем полицейским, которые попадают в зону ударной волны, выставляют диагноз "акубаротравма". Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов.

"Они (пострадавшие - ред.) чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Я думаю, в ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам", - отметил Токар.

Удары по Харьковской области

Напомним, российские войска часто атакуют Харьковскую область при помощи дронов и другого вооружения.

В частности, 1 мая оккупанты несколько раз запускали по Харькову свои дроны "Молния".

"Молния" - это дрон-камикадзе самолетного типа с простой конструкцией и низкой стоимостью, что позволяет России массово применять его для ударов по различным целям.

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Российская ФедерацияХарьковВойна в УкраинеАтака дронов