Харьков атаковали российские дроны "Молния": что известно

В четверг, 1 мая, российские беспилотники по типу "Молния" несколько раз атаковали город Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Еще один прилет БПЛА типа "Молния" зафиксирован в Основянском районе. Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется", - написал мэр.

Уже в 13:54 Терехов сообщил о еще одном прилете российского беспилотника.

"Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений", - сообщил Терехов.

Около 11:53 Терехов сообщил, что в городе зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе.

Обстрелы Харькова

Напомним, на днях российская армия нанесла массированный дроновой удар по Харькову. Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове возросло до 47 человек. Добавим, что среди пострадавших были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что во время атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, гражданское предприятие, и две городские больницы.

В ночь на 1 мая россияне снова обстреливали Харьков. Было зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, в результате чего произошел пожар.

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