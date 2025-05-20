Окупанти вдарили по блокпосту на Харківщині дроном: п'ятеро постраждалих

Російські окупанти вчора, 19 травня, атакували блокпост у Харківській області за допомогою дрона "Молнія". Постраждали нацгвардійці та поліцейські.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі "Суспільне" заявив начальник поліції Харківської області Петро Токар.
"Унаслідок цього удару двоє поліцейських і троє військовослужбовців Нацгвардії дістали ушкодження різної складності", - розповів Токар.
Він уточнив, що зазвичай усім поліцейським, які потрапляють у зону ударної хвилі, виставляють діагноз "акубаротравма". Це може бути ураження центральної нервової системи і збій функціонування внутрішніх органів.
"Вони (постраждалі - ред.) почуваються добре, їм надано першу медичну допомогу. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і допомагатимуть своїм колегам", - зазначив Токар.
Нагадаємо, російські війська часто атакують Харківську область за допомогою дронів та іншого озброєння.
Зокрема, 1 травня окупанти кілька разів запускали по Харкову свої дрони "Молнія".
"Молнія" - це дрон-камікадзе літакового типу з простою конструкцією і низькою вартістю, що дає змогу Росії масово застосовувати його для ударів по різних цілях.
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