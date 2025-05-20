Окупанти вдарили по блокпосту на Харківщині дроном: п'ятеро постраждалих

"Унаслідок цього удару двоє поліцейських і троє військовослужбовців Нацгвардії дістали ушкодження різної складності", - розповів Токар.

Він уточнив, що зазвичай усім поліцейським, які потрапляють у зону ударної хвилі, виставляють діагноз "акубаротравма". Це може бути ураження центральної нервової системи і збій функціонування внутрішніх органів.

"Вони (постраждалі - ред.) почуваються добре, їм надано першу медичну допомогу. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і допомагатимуть своїм колегам", - зазначив Токар.