Оккупанты ударили авиабомбами по центру Херсона: двое погибших, ранен подросток

Удары по Херсону

Напомним, россияне регулярно бьют по Херсону своими авиабомбами, беспилотниками, артиллерией и другим вооружением. Враг целится по гражданской инфраструктуре, часто гибнут мирные жители.

В частности, сегодня, 17 апреля, оккупанты атаковали карету скорой помощи - по ней "прилетел" беспилотник врага. В результате этого пострадали фельдшер и водитель.

Фельдшер получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения руки и ноги.

К слову, ранее стало известно, что за 22 дня действия "энергетического перемирия" Россия убила 72 мирных украинцев.

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