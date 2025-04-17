Окупанти вдарили авіабомбами по центру Херсона: двоє загиблих, поранено підлітка

Удари по Херсону

Нагадаємо, росіяни регулярно б'ють по Херсону своїми авіабомбами, безпілотниками, артилерією та іншим озброєнням. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі, часто гинуть мирні жителі.

Зокрема, сьогодні, 17 квітня, окупанти атакували карету швидкої допомоги - по ній "прилетів" безпілотник ворога. Унаслідок цього постраждали фельдшер і водій.

Фельдшер отримав мінно-вибухові травми та осколкові поранення руки й ноги.

До слова, раніше стало відомо, що за 22 дні дії "енергетичного перемир'я" Росія вбила 72 мирних українців.

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