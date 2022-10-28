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Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и раненый

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Николаев, Пятница 28 октября 2022 09:01
Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и раненый Фото: оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Николаеву (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 28 октября российские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Как рассказал Ким, удар оккупантами из зенитно-ракетного комплекса С-300 был нанесен около 02:00.

"В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения", - сообщил глава военной администрации Николаевской области.

Фото: последствия обстрела Николаева в ночь на 28 октября (Telegram)

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли три громады Днепропетровской области. В результате атак повреждены жилые дома, а также перебита линя электросети.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабного вторжения РФ в целом совершила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

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Николаев ракетный удар окупанти Российская Федерация
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