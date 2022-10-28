ua ru
Пт, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли прифронтовые районы Донецкой области: в ОВА показали последствия

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 28 октября 2022 10:37
Россияне обстреляли прифронтовые районы Донецкой области: в ОВА показали последствия Фото: россияне обстреляли прифронтовые районы Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью и утром обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что в Донецком направлении обошлось без пострадавших. Под обстрелы ночью попали Марьинка, Красногоровка и Максимилиановка Марьинской общины. Утром оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку.

На Горловском направлении под вражеским огнем оказались Торецкая, Соледарская и Светлодарская общины. На Тореччине поврежден дом в Северном, продолжаются обстрелы окрестностей общины. В Соледарской общине ночью были единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского. В Светлодарской общине было громко на станции Майорск. Информация о пострадавших нет.

На Лисичанском направлении неспокойная ночь была в Торском и Заречном Лиманской общине. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Напомним, 27 октября оккупанты обстреляли территорию Донецкой области, погибли четверо гражданских.

Кроме того, в Донецкой области эксгумировали уже 131 тело погибшего, но цифра не является окончательной, ведь могилы все еще находят.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
Британская разведка назвала причину перехода российской армии в глухую оборону
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год