Россияне обстреляли прифронтовые районы Донецкой области: в ОВА показали последствия
Российские оккупанты ночью и утром обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Отмечается, что в Донецком направлении обошлось без пострадавших. Под обстрелы ночью попали Марьинка, Красногоровка и Максимилиановка Марьинской общины. Утром оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку.
На Горловском направлении под вражеским огнем оказались Торецкая, Соледарская и Светлодарская общины. На Тореччине поврежден дом в Северном, продолжаются обстрелы окрестностей общины. В Соледарской общине ночью были единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского. В Светлодарской общине было громко на станции Майорск. Информация о пострадавших нет.
На Лисичанском направлении неспокойная ночь была в Торском и Заречном Лиманской общине. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.
Напомним, 27 октября оккупанты обстреляли территорию Донецкой области, погибли четверо гражданских.
Кроме того, в Донецкой области эксгумировали уже 131 тело погибшего, но цифра не является окончательной, ведь могилы все еще находят.
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