Оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов: появились фото последствий
За минувшие сутки российские войска нанесли 100 ударов по Сумской области. Вследствие атаки повреждены семь домов и линия электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
"За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате были повреждены 7 частных домов и линия электропередач", - говорится в сообщении.
Фото: последствия обстрелов Сумской области 27 октября (t.me/mvs_ukraine)
По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, этой ночью вражеские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.
Кроме того, ночью и утром 28 октября оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.
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