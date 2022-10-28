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Оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов: появились фото последствий

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Сумская область, Пятница 28 октября 2022 12:18
Оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов: появились фото последствий Фото: оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки российские войска нанесли 100 ударов по Сумской области. Вследствие атаки повреждены семь домов и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате были повреждены 7 частных домов и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов Сумской области 27 октября (t.me/mvs_ukraine)

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, этой ночью вражеские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.

Кроме того, ночью и утром 28 октября оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.

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