Окупанти вчора випустили по Сумській області 100 снарядів: з'явилися фото наслідків
Минулої доби російські війська завдали 100 ударів по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"За минулу добу ворог вкотре вів вогонь територією Сумської області. В результаті було пошкоджено 7 приватних будинків та лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.
Фото: наслідки обстрілів Сумської області 27 жовтня (t.me/mvs_ukraine)
За даними фактами в поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська завдали по Миколаєву ракетного удару з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю та поранено одну людину.
Крім того, вночі та вранці 28 жовтня окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту на Донеччині.
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