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Оккупанты в очередной раз обстреляли Очаков: есть раненый

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Николаев, Вторник 21 февраля 2023 13:49
Оккупанты в очередной раз обстреляли Очаков: есть раненый Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Очаков, есть раненый (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

"Около 12:00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", - рассказал он.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой – поврежден дом.

Напомним, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

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Николаевская область
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