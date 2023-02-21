ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вчергове обстріляли Очаків: є поранений

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 21 лютого 2023 13:49
Окупанти вчергове обстріляли Очаків: є поранений Фото: окупанти вчергове обстріляли Очаків, є поранений (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу", - розповів він.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.

Нагадаємо, на ранок неділі, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. У Миколаєві без атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку