В Одессе прогремели взрывы. Город под атакой "Шахедов"
Фото: в Одессе прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город ударными дронами типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Геннадия Труханова.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он.
Ранее мэр сообщил о движении ударных беспилотников в направлении Одессы.
Напомним, около полуночи 21 мая в ряде южных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов типа "Шахед".
Позже в Харькове прогремели взрывы.
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