В Одессе прогремели взрывы. Город под атакой "Шахедов"

В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он. Ранее мэр сообщил о движении ударных беспилотников в направлении Одессы.