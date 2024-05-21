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В Одессе прогремели взрывы. Город под атакой "Шахедов"

Одесса, Вторник 21 мая 2024 02:47
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В Одессе прогремели взрывы. Город под атакой "Шахедов" Фото: в Одессе прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского председателя Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал он.

Ранее мэр сообщил о движении ударных беспилотников в направлении Одессы.

Напомним, около полуночи 21 мая в ряде южных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов типа "Шахед".

Позже в Харькове прогремели взрывы.

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