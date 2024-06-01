В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки дронами "Шахед"

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа Shahed. В нескольких южных областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Николаевская, Херсонская области - угроза ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Движение "Шахедов"

В Воздушных силах уточнили, что БпЛА движутся в южной части Николаевской области северо-западным курсом.

Позже военные добавили, что вражеские беспилотники направляются в сторону Одесской области.

В 23:40 в Воздушных силах обновили данные по маневрам "Шахедов". Так, фиксируется группа ударных БпЛА в Одесской области, направляющаяся на северо-запад. Кроме того, еще группа ударных БПЛА противника из Херсонской области летела в сторону Криворожского района Днепропетровской области.

Около полуночи военные обновили данные о движении "Шахедов":

группа ударных беспилотников врага в Одесской области следует в сторону Винницкой области,

еще группа ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области - в северном направлении,

"Шахеды" из Херсонской области направляются на северо-запад,

ударные БпЛА противника из акватории Черного моря направляются в сторону Николаевской области.

Позже защитники неба Украины снова обновили данные о движении вражеских дронов:

группа ударных БпЛА из Одесской области - в направлении Винницкой области,

группа дронов-камикадзе на востоке Кировоградской области - в северо-западном направлении,

ударные БпЛА из Херсонской области - в направлении Николаевской области,

ударные беспилотники противника в акватории Черного моря в направлении юга Николаевской области (Очаков).

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так: