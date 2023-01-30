У оккупантов нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области, - Ерин

У российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире телеканала телемарафона.

Он отметил, что в Запорожской области пока не фиксируют усиления боевых столкновений. Оккупационные войска сосредоточили силы на ведении разведки и нанесении огневых ударов.

"О возможности в настоящее время вести какие-то наступательные действия на Запорожском направлении - об этом речи не идет. Потому что сил и средств, которые сосредоточил враг, в настоящее время недостаточно для полноценного наступления", - подчеркнул Ерин.

Кроме того, по словам Ерина, пока не наблюдается перегруппировка врага или увеличение количества сил на Запорожском направлении.

Напомним, в середине января сообщалось, что оккупанты готовятся к обороне на Запорожском направлении и, вероятно, готовят собственное контрнаступление.

Также, по данным Генштаба, россияне пытались атаковать на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков но понесли серьезные потери.

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