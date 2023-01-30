ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У оккупантов нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области, - Ерин

Новина українською →
Запорожье, Понедельник 30 января 2023 13:12
У оккупантов нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области, - Ерин Фото: россияне пока не перекидывают силы и технику в Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире телеканала телемарафона.

Он отметил, что в Запорожской области пока не фиксируют усиления боевых столкновений. Оккупационные войска сосредоточили силы на ведении разведки и нанесении огневых ударов.

"О возможности в настоящее время вести какие-то наступательные действия на Запорожском направлении - об этом речи не идет. Потому что сил и средств, которые сосредоточил враг, в настоящее время недостаточно для полноценного наступления", - подчеркнул Ерин.

Кроме того, по словам Ерина, пока не наблюдается перегруппировка врага или увеличение количества сил на Запорожском направлении.

Напомним, в середине января сообщалось, что оккупанты готовятся к обороне на Запорожском направлении и, вероятно, готовят собственное контрнаступление.

Также, по данным Генштаба, россияне пытались атаковать на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков но понесли серьезные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход