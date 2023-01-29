В Запорожской области более 20 тысяч потребителей без света из-за повреждений сетей

В Запорожской области обесточенными остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей. Поэтому более 20 тысяч абонентов находятся без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"На сегодняшний день, 29 января, из-за повреждения линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения 24 111 потребителей в 74 населенных пунктах Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера из-за боевых действий на Васильевском направлении добавились повреждения в электросетях. Свет исчез в двух населенных пунктах.

Кроме того, без газоснабжения остаются 212 населенных пунктов Запорожской области: 199 - полностью без газа, 13 - частично (около 150 тысяч абонентов).

Ситуация с водой в некоторых районах критическая. Так, на подконтрольных территориях области в результате боевых действий и обстрелов без водоснабжения остаются 16 населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов. Обесточены 12 водных объектов.

Напомним, по данным "Укрэнерго", сегодня в энергосистеме остается значительный дефицит, а в области доведены уменьшенные лимиты потребления.

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