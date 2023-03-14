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В Крыму стали чаще раздавать повестки, а у коллаборантов растут панические настроения, - ЦНС

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Крым, Вторник 14 марта 2023 16:28
В Крыму стали чаще раздавать повестки, а у коллаборантов растут панические настроения, - ЦНС Фото: В Крыму стали чаще издавать повестки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы мобилизации растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так называемая частичная мобилизация Кремля увеличивает свои темпы. Несмотря на обещания, полученные коллаборантом Сергеем Аксеновым от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем у переселившихся в Крым коллаборантов и россиян растут панические настроения. Российский бизнес, зашедший на полуостров с 2014 года, выводит средства и готовится к эвакуации.

"Особенно это касается гостинично-ресторанного бизнеса, сезон которого провалился в прошлом году и, очевидно, не будет пользоваться спросом и в этом", - добавили в ЦНС.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в этом году сезон в Крыму будет жарким и очень жарким.

Недавно за незаконную мобилизацию на временно оккупированной территории Крыма гражданин России получил 11 лет лишения свободы.

К северу временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.

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