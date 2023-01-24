Оккупанты в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов, - ЦНС
Россияне в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"На каждом предприятии существует мобилизационное "бронирование" специалистов, не подлежащих призыву в армию. Однако в Крыму это уже не касается, экономистов, финансистов и IT-специалистов", - говорится в сообщении.
В ЦНС сообщили, что всем этим категориям начали приходить повестки в "военнокоматы" оккупированного Крыма.
Также враг начал забирать в армию работников "ГСЧС" на оккупированной части Луганской области. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.
Напомним, что в России планируют мобилизовывать депортированных украинцев и трудовых мигрантов, чтобы снизить напряжение среди россиян из-за мобилизации.
В России продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.
У Латвии план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.