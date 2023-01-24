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Оккупанты в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов, - ЦНС

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Крым, Вторник 24 января 2023 18:04
Оккупанты в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов, - ЦНС Фото: Оккупанты в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Крыму снимают мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"На каждом предприятии существует мобилизационное "бронирование" специалистов, не подлежащих призыву в армию. Однако в Крыму это уже не касается, экономистов, финансистов и IT-специалистов", - говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что всем этим категориям начали приходить повестки в "военнокоматы" оккупированного Крыма.

Также враг начал забирать в армию работников "ГСЧС" на оккупированной части Луганской области. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.

Напомним, что в России планируют мобилизовывать депортированных украинцев и трудовых мигрантов, чтобы снизить напряжение среди россиян из-за мобилизации.

В России продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

У Латвии план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.

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