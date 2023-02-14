Оккупанты сегодня били по Сумской области при помощи дронов и минометов

Как отмечает ведомство, под обстрелом оккупантов сегодня находилась Юнакивская громада. Там утром зафиксировали минометный обстрел, было четыре "прилета". Также россияне с дронов скинули несколько взрывных устройств.

По Белопольской громаде россияне ударили из гранатомета - там было 28 "прилетов".

Середино-Будскую громаду оккупанты обстреляли из минометов - два "прилета".

В ОВА подчеркивают, что в результате атак оккупантов жертв и разрушений нет.