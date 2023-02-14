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Оккупанты сегодня били по Сумской области при помощи дронов и минометов

Иллюстративное фото: оккупанты сегодня били по Сумской области при помощи дронов и минометов (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 14 февраля, обстреляли три громады Сумской области. Для атак они использовали дроны, минометы и гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

Как отмечает ведомство, под обстрелом оккупантов сегодня находилась Юнакивская громада. Там утром зафиксировали минометный обстрел, было четыре "прилета". Также россияне с дронов скинули несколько взрывных устройств.

По Белопольской громаде россияне ударили из гранатомета - там было 28 "прилетов".

Середино-Будскую громаду оккупанты обстреляли из минометов - два "прилета".

В ОВА подчеркивают, что в результате атак оккупантов жертв и разрушений нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне россияне дважды за день обстреляли медицинское учреждение.

Также мы писали, что в Бериславе Херсонской области оккупанты ударили по станции медпомощи, есть раненый.

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