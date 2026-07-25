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В Сумах из-за удара РФ пылает АЗС, поврежден супермаркет, есть жертвы и пострадавшие

00:15 25.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на Сумы?
aimg Эдуард Ткач
В Сумах из-за удара РФ пылает АЗС, поврежден супермаркет, есть жертвы и пострадавшие Фото: ликвидация последствий продолжается (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
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Россияне в пятницу вечером, 24 июля, атаковали Сумы дронами. В результате обстрела пылает АЗС, поврежден супермаркет и известно о жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Приблизительно в 23:09 Григоров написал, что Сумская громада оказалась под атакой дронов. По его словам, россияне попали дроном реактивного типа по объекту гражданской инфраструктуры.

Кроме того, были повреждены складские помещения и транспорт. На этот момент было известно об одном погибшем человеке и пострадавших.

Впоследствии, ориентировочно через 30 минут, Артем Кобзарь подтвердил атаку и заявил, что количество погибших возросло до двух. В то же время было известно еще о трех пострадавших.

Он уточнил, что попадание по объекту гражданской инфраструктуры произошло в Заречном районе города, а также рассказал, что в Ковпаковском районе россияне атаковали АЗС и крышу многоквартирного дома.

"На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - написал он.

Кроме того, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко писал, что было также попадание в крышу одного из супермаркетов.

Обстрел Сум

Напомним, что россияне атакуют Сумы ежедневно и по многу раз. В частности, одна из последних атак произошла в ночь на 21 июля.

Тогда российские оккупанты попали дронов в 9-этажный дом, из-за чего начался пожар на первом этаже.

Помимо этого, враг ударил по торговому центру, из-за чего там возник масштабный пожар. Во время ликвидации огня, враг наносил повторные удары. В частности, были уничтожены и повреждены два транспортных средств спасателей.

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