Оккупанты штурмовали Купянское направление, но понесли большие потери, - ОСУВ "Хортица"

Российские войска готовились к этим наступательным действиям на Купянском направлении в течение трех недель. Они накапливали технику и личный состав, готовясь к массированному удару.

Вчера, 27 марта с 06:00 до 10:00 оккупанты начали активные штурмовые действия, применив артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, дроны-камикадзе FPV, управляемые авиабомбы и другие виды вооружения. В атаке участвовали 13 единиц бронетехники, однако украинские защитники остановили врага. Линия фронта осталась неизменной.

Оккупанты попытались повторить штурм в 13:00, на этот раз без бронетехники, но снова не достигли никакого успеха.

По предварительным данным, потери врага составляют:

60 погибших,

28 раненых,

12 бронированных боевых машин,

один танк.

Украинским десантникам удалось успешно отразить атаку благодаря эффективному планированию и слаженной работе штабов всех уровней.