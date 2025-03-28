ВСУ отражают штурмы РФ на Покровском направлении: Генштаб обновил данные
Украинские защитники продолжают отражать штурмы российских войск на нескольких направлениях фронта, нанося врагу значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано более 200 боестолкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений. Враг совершил 98 авиаударов, сбросив 157 управляемых авиационных бомб, совершил 6430 обстрелов, в том числе 222 из реактивных систем залпового огня, а также применил 2911 дронов-камикадзе.
Ситуация на фронте:
Харьковское направление - шесть попыток прорыва врага в сторону Волчанска и Фиголевки.
Купянское направление - 26 атак противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.
Лиманское направление - 32 атаки оккупантов в районах Надежды, Колодезей, Мирного, Ямполовки, Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.
Северское направление - три атаки вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
Краматорское направление - четыре атаки в районах Часового Яра и Предтечино.
Торецкое направление - 24 атаки возле Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.
Покровское направление - 68 штурмовых действий противника в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Водяного Второго, Елизаветовки, Лисовки, Сухого Яра, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки, Малиновки, Новоалександровки.
Новопавловское направление - 14 атак в районах Константинополя, Разлива, Скудного, Днепроэнергии, Бурлацкого.
Гуляйпольское направление - девять атак в районах Привольного, Новоселки, Свободного Поля.
Ореховское направление - четыре штурма в районах Щербаков, Лобкового, Каменского.
Приднепровское направление - без активных боевых действий.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.
Ситуация в Курской области:
Силы обороны Украины продолжают операцию, нанося противнику значительные потери. В течение суток враг совершил 22 авиаудара, использовал 25 управляемых авиабомб, провел 382 обстрела, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня. Было отражено 18 штурмовых действий врага.
Потери РФ
Напомним, что за последние сутки, с 27 на 28 марта, войска РФ потеряли в войне против Украины 1860 солдат. Также ВСУ уничтожили 122 артсистемы, 144 дрона и 210 единиц автотехники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.