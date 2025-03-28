ВСУ отражают штурмы РФ на Покровском направлении: Генштаб обновил данные

Украинские защитники продолжают отражать штурмы российских войск на нескольких направлениях фронта, нанося врагу значительные потери. За минувшие сутки зафиксировано более 200 боестолкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 209 боестолкновений. Враг совершил 98 авиаударов, сбросив 157 управляемых авиационных бомб, совершил 6430 обстрелов, в том числе 222 из реактивных систем залпового огня, а также применил 2911 дронов-камикадзе.

Ситуация на фронте:

Харьковское направление - шесть попыток прорыва врага в сторону Волчанска и Фиголевки.

Купянское направление - 26 атак противника в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

Лиманское направление - 32 атаки оккупантов в районах Надежды, Колодезей, Мирного, Ямполовки, Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки.

Северское направление - три атаки вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Краматорское направление - четыре атаки в районах Часового Яра и Предтечино.

Торецкое направление - 24 атаки возле Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

Покровское направление - 68 штурмовых действий противника в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Водяного Второго, Елизаветовки, Лисовки, Сухого Яра, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки, Малиновки, Новоалександровки.

Новопавловское направление - 14 атак в районах Константинополя, Разлива, Скудного, Днепроэнергии, Бурлацкого.

Гуляйпольское направление - девять атак в районах Привольного, Новоселки, Свободного Поля.

Ореховское направление - четыре штурма в районах Щербаков, Лобкового, Каменского.

Приднепровское направление - без активных боевых действий.

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Ситуация в Курской области:

Силы обороны Украины продолжают операцию, нанося противнику значительные потери. В течение суток враг совершил 22 авиаудара, использовал 25 управляемых авиабомб, провел 382 обстрела, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня. Было отражено 18 штурмовых действий врага.