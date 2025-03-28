РФ потеряла за сутки почти 1900 солдат и более сотни артсистем, - Генштаб ВСУ
За последние сутки, с 27 на 28 марта, войска РФ потеряли в войне против Украины 1860 солдат. Также ВСУ уничтожили 122 артсистемы, 144 дрона и 210 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 910 750 (+1860) чел;
- танков - 10 455 (+17) ед;
- боевых бронированных машин - 21 762 (+61) ед;
- артиллерийских систем - 25 387 (+122) ед;
- РСЗО - 1344 (+1) ед;
- средства ПВО - 1119 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 31 070 (+144) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 42 280 (+210) ед;
- специальной техники - 3787 ед.
Напомним, по состоянию на вечер 27 февраля, на фронте произошло 195 боевых столкновений. На Покровском направлении враг попытался осуществили 57 штурмовых и наступательных действий.
Активность РФ на этом направлении наблюдалась в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлениях Малиновки и Новоалександровки.
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